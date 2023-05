लड़कियों पर खुद का साबित करने का दबाव क्यों?

कामयाबी पर जश्न बनता है और जश्न मनाना भी चाहिए लेकिन ये दुनिया जितनी कामयाब लोगों की उतनी ही किसी परीक्षा में नाकाम होने वाले शख़्स की भी है. जितने मौके समाज बेटों को देता है उतने समान मौके बेटियों को भी मिलने चाहिए. समाज और माता-पिता सिर्फ इसलिए भेदभाव तो ना करें कि वो बेटी है. बराबरी का हक तो हमारे देश का संविधान देता है. बेटियां सबूत देने के लिए जन्म नहीं लेती हैं, वो बहुत आम सी होती हैं, ठीक वैसी जैसे कोई और है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 28, 2023, 8:38 am IST