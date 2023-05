Divorce Photoshoo: जश्न-ए-तलाक गलत या सही?

चेन्नई की शालिनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने डिवोर्स फोटोशूट की तस्वीरें पोस्ट कीं हैं. इसमें वे सुर्ख लाल रंग की ड्रेस पहने हुए डिवोर्स का जश्‍न मनाती नजर आ रही हैं. शालिनी के डिवोर्स फोटोशूट को लेकर बहुत से लोगों को ये आपत्ति है कि तलाक कोई जश्न मनाने वाली चीज नहीं है. लेकिन क्या वाकई किसी बेहद खराब रिश्ते से, शादी से निकल आने की खुशी नहीं मनानी चाहिए?

Source: News18Hindi Last updated on: May 3, 2023, 4:12 pm IST