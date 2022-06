भारत की खोज: गांधी का गंगौर और बदलता बिहार

सारे बदलाव सुखद नहीं होते. पुस्तकालय की इमारत गायब हो गई, और उसके साथ पुस्तकें भी. फुटबॉल का विशाल मैदान, जो कभी गाँव की शान हुआ करता था, देखते-देखते बिलबिला गया. शराब पहले केवल कलारी पर मिलती थी. अब शराबबंदी के बाद, गुजरात की तर्ज़ पर घर पहुँच सेवा उपलब्ध है. सामूहिकता के साथ ही वह विशिष्ट जीवन शैली भी खो गयी है जिसकी वजह से गाँव कभी गाँव हुआ करता था.

Source: News18Hindi Last updated on: June 13, 2022, 10:40 AM IST