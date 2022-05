भारत की खोज: गांधी का गंगौर और आत्मनिर्भर भारत

वो कंसार केवल कंसार नहीं था. वो गाँव की आत्मनिर्भरता का प्रतीक था. जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने यहाँ आई, भारत विश्व का इन्डस्ट्रीअल पावर हाउस था. पूरी दुनिया का एक-चौथाई औद्योगिक उत्पादन भारत में ही होता था. हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली चोट हमारी आत्म निर्भरता पर किया.

Source: News18Hindi Last updated on: May 2, 2022, 8:08 AM IST