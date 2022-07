भारत की खोज: जेलों में भी किताबें बेची हिन्द पॉकेट बुक्स ने

हिन्द पॉकेट बुक्स के दीनानाथ मल्होत्रा को 2000 में पुस्तकों के प्रसार के लिए पद्मश्री मिला. पर असली सम्मान पहले ही आ चुका था. 1988 में यूनेस्को ने उन्हे सम्मानित करते हुए कहा था, ''वे भारत में पेपरबैक क्रांति के अग्रदूत हैं.'' जानिए, भारत में पेपरबैक क्रा‍ंंति का दिलचस्‍प अतीत...

