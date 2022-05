भारत की खोज: गांधी का गंगौर– हुसैनी ब्राह्मण और मियां ठाकुर

प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा के कोई सवा नौ सौ औजार प्रचलित थे. वैद्यों को चीर-फाड़ से कोई घृणा नहीं थी. बाद में जब हिन्दू धर्म जड़ हो गया, हम समुद्र यात्रा को पाप समझने लगे और वैद्यों ने शल्य चिकित्सा छोड़ दी. इस तरह नाई सर्जन बन गए.

