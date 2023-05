दाग देहलवी: वो शीशा हो नहीं सकता ये पत्थर हो नहीं सकता

Dagh Dehlvi: दाग देहलवी ने अपने जीवन में खूब लिखा है. बताते हैं कि उनका एक 'दीवान' 1857 में लूट लिया गया था, जिसकी कोई खबर नहीं मिली. जब वे हैदराबाद में रह रहे थे तब दूसरा दीवान कोई चुरा ले गया मगर इसके बावजूद दाग देहलवी के पांच दीवान प्रकाशित हुए जिनमें 1038 से ज्‍यादा गजलें, रुबाईयां, सलाम मर्सिये आदि शामिल हैं. वे फारसी के दौर में उर्दू को अपनाने वाले बेहतरीन शायर माने जाते हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 25, 2023, 6:39 pm IST