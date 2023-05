Fadke Studio Dhar: धार के फड़के स्‍टूडियो जो भी गया है वह यहां प्रदर्शित प्रतिमाओं के रचयिता के प्रति श्रद्धा भाव से भरे बिना नहीं लौटा है. इन प्रतिमाओं के शिल्‍पकार रघुनाथ कृष्ण फड़के की 17 मई को पुण्‍यतिथि है. रघुनाथ कृष्ण फड़के वास्‍तव में मोम की प्रतिकृति के कलाकार थे मगर एक ब्रिटिश पत्रकार के कमेंट ने उनका दिल तोड़ दिया और फिर वे मूर्तिकार बने. ऐसे मूर्तिकार जिसने जीवंत प्रतिमाओं को रच कर उसी ब्रिटिश पत्रकार से प्रशंसा पाई.

