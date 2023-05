शमशेरियत: तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं

Shamsher Bahadur Singh: कवियों के कवि कहे जाने वाले शमशेर बहादुर सिंह मृदु भाषी थे लेकिन अपने सिद्धांतों के लिए अडिग थे. वे किसी के प्रशंसक हो सकते थे लेकिन उसकी कमियों को न बताएं ऐसा सभव नहीं था. किसी बात को लेकर जब उन्होंने ठान लिया था कि धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती को रचना नहीं भेजेगें तो फिर रचना नहीं ही भेजी. हालांकि वे उनके नाटक अंधायुग के प्रशंसक थे.

