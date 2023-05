की पुछदेओ हाल फकीरां दा साडा नदियों बिछड़े नीरां दा साडा हंझ दी जूने आयां दा साडा दिल जल्या दिलगीरां दा... Shiv Kumar Batalvi Virha Da Sultan: शिव कुमार बटावली को जानने के लिए हमारे पास कुछ झूठे-सच्‍चे किस्‍से हैं, एक बहुचर्चित वीडियो है और इन सबसे बड़े मोहब्‍बत और जुदाई के नग्‍मे हैं. उनकी रचनाओं को पढ़ कर लोग मोहब्‍बत जी लेते हैं और विरह के नग्‍मे सुन आंसूओं से भीग जाते हैं.

