Madam Bhikaji Cama Death Anniversary: मैडम भीकाजी कामा वही महिला हैं जिन्‍होंने देश की आजादी का स्‍वप्‍न लिए विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा फहराया और विदेशों में भारत की गुलामी की सच्‍चाई बता कर भारत के पक्ष में जनमत बनाने का बेहद महत्‍वपूर्ण कार्य किया. उनकी पुण्‍यतिथि उनके जीवन और पहले तिरंगे को फहराने की गाथा जानने का दिन है.

Source: News18Hindi Last updated on: August 14, 2023, 11:54 am IST