नेल्सन मंडेला किसी परिचय के मोहताज नहीं है. दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन पर विजय ही उनका सबसे बड़ा परिचय है. शांति के लिए नोबेल पुरुस्कार से सम्मानित नेल्‍सन मंडेला स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति थे. उनकी जन्मतिथि 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है.

नेल्सन मंडेला 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे. कार्यकाल खत्‍म होने के बाद नेल्‍सन मंडेला ने नेल्सन मंडेला फाउंडेशन नामक एक संस्‍थान की नींव रखी थी. फाउंडेशन नेल्सन मंडेला डे पर एक थीम घोषित करता है. इस वर्ष का विषय है “Do what you can, with what you have, where you are.” यानि कि “आपके पास जो है, आप जहां हैं, वहां से पहल करें.’’

यह थीम नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के भोजन और पोषण कार्यक्रम से केंद्रित है. मंडेला दिवस को 67 मिनट मंडेला दिवस भी कहा जाता है क्योंकि मंडेला ने सामाजिक न्याय के लिए 67 सालों तक लड़ाई लड़ी थी. इस दिन लोगो को 67 मिनट तक देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

तो इस दिन हमें क्‍या करने की जरूरत है?

इस बार की थीम हमें भोजन और पोषण के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है तो हमें देखना चाहिए कि भोजन और पोषण की समस्‍या खत्‍म करने के लिए हम क्‍या कर सकते हैं? यह पहल तो हम तब करेंगे न जब इसे करने की जरूरत महसूस करेंगे, तो यह जान लीजिए कि खाद्य सुरक्षा के लिए पहल करने की आवश्‍यकता क्‍यों हैं?

आंकड़ों के हवाले से बात शुरू करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के बारे में जान लीजिए. मीडिया रिपोटर्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि “भारत में एक भी मौत भुखमरी से नहीं हुई है.” तब मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना के साथ पीठ में शामिल जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली ने सवाल किया था, “क्या हम यकीन कर लें कि भारत में भुखमरी से एक भी मृत्‍यु नहीं हुई है?” बात उलझती देख अटॉर्नी जनरल बोले कि राज्यों ने भुखमरी से होने वाली मौत के आंकड़े नहीं दिए हैं लिहाजा उन्हें इसके लिए जानकारी लेनी होगी. राज्‍यों से आंकड़ें मांगने के आदेश के बाद मामला आगे बढ़ गया.

अब अगर आंकड़ों में देखें तो भोजन का अधिकार समूह बताता है कि देश के कुल 13 राज्यों में 2015-2020 के बीच 108 लोगों की मृत्‍यु भूख के कारण हुई हैं. तथ्‍य यह है कि झारखंड-बिहार में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब मृतक के पोस्टमार्टम में यह साफ हुआ है कि उनके पेट में अनाज का एक दाना तक नहीं था, फिर भी इसकी रिपोर्टिंग सरकारी एजेंसियों के जरिए नहीं की गई.

भूखमरी से मौत के सरकारी आंकड़ों से अलग एक हकीकत हमें अपने आसपास दिखाई देती है. एक हमारा प्रदेश, देश ही नहीं पूरी दुनिया खाद्य संकट से जूझ रही है. संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस चेतावनी दे चुके हैं कि वैश्विक खाद्य संकट के कारण विश्व ‘तबाही’ का सामना कर रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वायरस महामारी और असमानता के कारण दुनिया भर में खाद्यान्न संकट गहरा रहा है.

भारत ने इस संकट से निपटने की पहल की है. भारत सरकार ने कहा है कि पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित की जाएगी. खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को तैयार करने करने के लिए अत्याधुनिक एन्‍वायरमेंट-स्मार्ट टेक्‍नॉलोजी का प्रयोग किया जाएगा.

दुनिया का खाद्य संकट अगर हमें परेशान नहीं करता है तो जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए. मध्‍य प्रदेश जैसे राज्‍यों में एक तरफ कुपोषण बच्‍चों की असमय मौत का कारण बन रहा है, उनके शारीरिक विकास में बाधा बन रहा है तो कोरोना काल में बच्‍चों के मोटे होने का यानि अति पोषण का संकट गहरा गया है. बचपन का मोटापा अब भारत में एक महामारी बन गया है. भारत में चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्‍यादा बच्‍चे मोटापे से परेशान है. आंकड़े बताते हैं कि भारत में स्कूल जानेवाले 6-8 प्रतिशत बच्चे मोटापे से जूझ रहे हैं. आनुवांशिकता, फास्‍ट फूड ज्‍यादा खाना, व्यायाम की कमी, खराब पोषण और घर पर ज्यादा भोजन, मोबाइल-टीवी का ज्‍यादा उपयोग जैसे आम कारणों से हमारे आसपास के बच्‍चे मोटे हो रहे हैं. यह मोटापा उनमें हाईपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रोल और टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, नींद न आना, सर्वाइकल स्‍पांडलाइसिस, जोड़ों का दर्द आदि का कारण बन रहा है.

दूसरी तरफ, हाल में जारी आंकड़ें बताते हैं कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण कुपोषण बना हुआ है. विशेषज्ञ बताते हैं कि जीवन के शुरुआती चरण में पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से बच्‍चों का मानसिक विकास और शारीरिक वृद्धि पर असर होता है. बच्‍चों का बौना होना कुपोषण का महज एक प्रभाव है. एनीमिया, दुबलापन, उम्र की तुलना में कम वजन जैसी समस्‍याएं उम्र के हर पड़ाव पर बनी रहती है.

दुनिया की भूखमरी खत्‍म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार और तमाम संगठन देश में बच्‍चों का कुपोषण मिटाने के लिए पोषण अभियान चला रहे हैं लेकिन आज बात तो 67 मिनट मंडेला दिवस की है. क्‍यों न इस दिन की थीम के अनुसार हम भी अपने उपलब्‍ध संसाधनों के आधार पर जहां हैं वहीं से बदलाव की शुरुआत करें?

हम अपने स्‍तर पर खाद्य पदार्थों को बेवजह बर्बाद होने से रोकें. खाद्य पदा‍र्थों का आवश्‍यकता से अधिक उपयोग न करें. जैसा कि मंडेला फाउंडेशन ने सुझाया है, वंचित समुदायों के लिए ताजे, जैविक और सस्‍ते खाद्य पदार्थों को उगाएं. स्‍थानीय स्‍तर पर प्रचलित फलदार पेड़ लगाएं. पर्यावरण की रक्षा के लिए घर और कॉलोनी, सोसायटी में अधिक से अधिक पौधरोपण करें.

कुपोषण खत्‍म करने के लिए पोषण आहार की उपलब्‍धता सुनिश्चित करें तो मोटापे से बचाने के लिए बच्चों को पौष्टिक और संतुलित आहार देना आरंभ करें. उन्हें जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स के नुकसान बताएं. फिजिकल एक्टिविटी अनिवार्य बनाएं. बच्चों को समय पर सोने, जागने व खाने के लिए प्रेरित करें. उनके स्‍क्रीन टाइम को न्‍यूनतम करें.

इस तरह राष्‍ट्र, समाज और व्‍यक्तिगत स्‍तर पर की गई पहल देश व दुनिया को खाद्य व पोषण के कारण पैदा होने वाली महामारी से बचा सकती है. क्‍या अपने बच्‍चों के लिए आप यह पहल करेंगे?