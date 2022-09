Ramdhari Singh Dinkar Birth Anniversary: दिनकर की जयंती पर ओज और वीर के इस महाकवि के जीवन, रचना प्रक्रिया के इन पहलुओं को जानना दिलचस्प है. जिस रचना ‘उर्वशी’ के लिए उन्हें ज्ञानपीठ सम्‍मान मिला है, उसका सृजन करने के लिए उन्‍हें कितनी बेचैनी, कितनी पीड़ा, कितना रचनात्‍मक कष्‍ट झेलना पड़ा है यह भी एक कथा है.

Source: News18Hindi Last updated on: September 23, 2022, 9:27 am IST