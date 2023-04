Allama Iqbal: अल्लामा इकबाल ने 1904 में तराना-ए-हिंद (सारे जहां से अच्‍छा) लिखा तो 1910 में तराना-ए-मिल्ली लिखा, जिसके शब्द थे, ‘मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा’. इतना ही नहीं वे ही भारत विभाजन के विचार के सूत्रधार भी बन गए. इकबाल के चाहने वालों के लिए यह परिवर्तन दिल तोड़ने वाला रहा. इकबाल भगवान राम को ‘इमाम ए हिंद’ कहने पर इस्‍लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे और दो राष्‍ट्र के सिद्धांत के कारण उनका भारत में अब तक विरोध कायम है.

