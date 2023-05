एक प्रतिबद्ध, प्रयोगधर्मी फिल्मकार की जन्मशती: मृणाल सेन का सिनेमा

The Cinema of Mrinal Sen: मृणाल सेन राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध फिल्मकार थे. पचास साल के अपने फिल्मी जीवन में उन्होंने 28 फीचर फिल्में बनाई. उनकी सामाजिक-राजनीतिक सरोकारों वाली फिल्मों में मानवता, नैतिकता और सत्य की तलाश मुखर होकर सामने आती है. उनकी फिल्में गरीबी, सामाजिक न्याय, सत्ता के दमन और भूख के सवालों को हमारे सामने रखती हैं. इन फिल्मों में दर्शकों से निर्देशक का सीधा संवाद है.

