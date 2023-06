वह गुमनाम वैज्ञानिक जिसकी बदौलत द्वितीय विश्वयुद्ध दो साल पहले ही निपट गया!

जब ब्रिटेन ने 3 सितंबर, 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो ट्यूरिंग को अगले ही दिन जीसीसीएस के युद्धकालीन कार्यालय ब्लेचली पार्क में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, जहां ट्यूरिंग ने अपने सबसे प्रसिद्ध काम (एनिग्मा कोड्स को डिकोड करने का) को अंजाम दिया.

