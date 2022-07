आइंस्टीन के अधूरे सपने को पूरा करने में जुटा भारतीय वैज्ञानिक

Ashoke Sen birth anniversary: आज सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में 66 वर्षीय अशोक सेन का नाम काफी सम्मान से लिया जाता है. डॉ. सेन आज भी सम्मान और मान्यता की चिंता किए बगैर इस दिशा में काम कर रहें हैं. क्या पता आइंस्टीन के अधूरे सपने को निकट भविष्य में प्रो. सेन ही पूरा कर दें.

Source: News18Hindi Last updated on: July 15, 2022, 11:11 AM IST