रसायन विज्ञान में क्रांति लाने वाले वैज्ञानिक का सिर क्यों कलम कर दिया गया?

Antoine Lavoisier Death anniversary: जिस वैज्ञानिक ने बताया कि सोना, लोहा, पारा आदि धातुएं तत्त्व हैं न कि यौगिक. जिसने बताया कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल कर बना है, जिसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान कर उनका नाम दिया उसे रसायन के जनक एंटोनी लारेंट लेवॉजिए को मृत्‍युदंड दे दिया गया जबकि वे अपने शोध को पूरा करने के लिए कुछ वक्‍त मांग रहे थे! उनकी मौत के डेढ़ साल सरकार ने माना कि लेवॉजिए पर लगाए गए सारे आरोप गलत थे और उनको दोषी ठहराना एक भूल थी!

