क्या इस साल की बाढ़ में बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग भी डूब गया?

हर साल हिमालय से उतरने वाली नदियों के बाढ़ में डूबने वाले बिहार में इस साल सरकार का यह रवैया बड़ा अजीब लग रहा है. उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के अखबारों में बाढ़ और लोगों के विस्थापन की खबरें अटी पड़ी हैं. मगर कहीं यह खबर नहीं आ रही कि फलां जगह लोगों को बाढ़ के बीच से सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टुकड़ियां एक्शन में हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: July 12, 2021, 11:55 AM IST