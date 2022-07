Amarnath Yatra 2022: अमरनाथ यात्रा का एक संदेश यह भी

इन दिनों रोमांच से भरपूर अमरनाथ यात्रा चल रही है. अनुमान है कि इस साल यात्रा पर 750 से 1000 टन कचरा पैदा होगा और इसके 15 प्रतिशत हिस्से की खाद बनाई जाएगी, बाकी कचरे को पैक करके वापस लाकर रिसायकल किया जाएगा, यानि थोडा कचरा भी पहाड़ पर नहीं छूटे. यदि यह प्रयोग सफल रहा तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा.

Source: News18Hindi Last updated on: July 25, 2022, 11:20 AM IST