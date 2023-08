स्वतंत्रता का मतलब ‘दूसरों की आजादी’ का ख्याल भी!

बीते कुछ महीनों में तो भारतीय नागरिकों ने अपने ही दूसरे भारतीय नागरिकों की गरिमा को जिस तरह से तार—तार किया है. उस पर सोचकर ही शर्म आती है, भले ही वह दलित व्यक्ति के सिर पर पेशाब करने का मामला हो या हवा में सफर करने वाले एलीट क्लास की प्लेन में पेशाब करने की हरकत. सोचिए कहां जा रहे हैं हम? यह आजादी है या कुछ और है?

Source: News18Hindi Last updated on: August 15, 2023, 7:00 am IST