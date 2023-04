त्योहार पर मन फीका करते हादसे

इंदौर बावड़ी हादसे जैसी घटनाओं को कौन याद रखना चाहता है, लेकिन बिना किसी सबक के भुला दिया जाना अच्छा नहीं कहा जाना चाहिए. हो यही रहा है कि एक दो दिन के हो-हल्ले के बाद हमारी स्मृति से यह सब बहुत तेजी से गायब भी होता जा रहा है. फिर जब अगली कोई घटना की खबर आती है तो दिल से आह निकलती है और फिर वापस हम अपने-अपने काम पर चल देते हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: April 4, 2023, 11:35 am IST