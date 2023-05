सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के आरक्षण से उठते सवाल

Reservation in Medical Education: मध्यप्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी चिकित्सा शिक्षा में सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को पांच फीसदी सीटों पर आरक्षण दिया जाएगा. इससे बड़ा सवाल यह उभरकर आ रहा है कि क्या अब सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि आरक्षण की जरूरत पड़ने लगी है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 14, 2023, 11:47 am IST