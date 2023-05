डिजिटल इंडिया में लड़कियों के हाथ कितने मोबाइल?

डिजिटल इंडिया में लड़कियों के हाथ कितने मोबाइल? आजाद भारत की विकास यात्रा और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ होती तमाम जद्दोजहद से हम यह मानकर चल रहे हैं कि अब 21वीं सदी में लड़के और लड़कियों के बीच की खाई बहुत हद तक कम हुई होगी! समाज के तकरीबन हर दायरे में सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक व्यवस्था का असर कुछ कम हुआ होगा, खासकर नए तौर-तरीकों पर इसका प्रभाव तो नजर आना ही चाहिए. लेकिन यूनीसेफ की हालिया जारी रिपोर्ट हमारी इस धारणा को ‘मुगालते’ में बदलती नजर आ रही है. इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लड़के और लड़कियों के बीच अब भी एक बहुत बड़ी खाई बनी हुई है.

‘ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड’ (Bridging the Digital Divide: Challenges and an Urgent Call for Action for Equitable Digital Skills Development) नाम वाली इस रिपोर्ट में सामने आया है कि मोबाइल और डिजिटल उपयोग पर भी जेंडर भेदभाव की गहरी छाया है. इस वक्त इंटरनेट चलने का सबसे बढ़ा माध्यम मोबाइल फोन ही है. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 986 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता थे, इनमें से 800 मिलियन उपभोक्ता मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करते थे. जाहिर तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जब चौथी जरूरत इंटरनेट को बताया जाने लगा हो तब देश में 100 लड़कों के मुकाबले केवल 61 लड़कियां ही इस सुविधा का लाभ ले पा रही हैं. वह भी उस सुनहरी उम्र में जो किसी युवा के विकास या करियर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है.

इससे पहले डिजिटल डिवाइड पर जो रिपोर्ट आती रही हैं, उनमें साफतौर पर दो स्तरों पर यह दिखाई देता रहा है. पहला तो भौगोलिक विविधताओं के बीच इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क का नहीं मिल पाना, जिससे एक बहुत बड़ा समाज इससे वंचित रहा और दूसरा आर्थिक तौर पर वंचितपन. ज्ञान या जानकारियों का अभाव भी इसका एक बड़ा पक्ष रहा ही लेकिन तकनीक ने खुद को इतना सुलभ, सरल और आसान बनाया कि यह गैप अपेक्षा से भी कहीं अधिक तेजी से कम हुआ जबकि आजादी के बाद के अगले तीस-चालीस सालों में चलाए गए साक्षरता अभियानों में सरकारों को एड़ी-चोटी का जोर लगाकर काम करना पड़ा, इसके बाद भी अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाईं. पर इंटरनेट ने क्या कमाल किया कि लोग खुद से पढ़ना, लिखना और उपयोग करना सीख गए.

लिंगभेद के नजरिए से जारी इस रिपोर्ट ने हमें एक बार फिर चौंका दिया है. इस रिपोर्ट में साफ समझ आ रहा है कि परिवारों में जहां लड़कियों से पहले लड़कों को हर सुविधा पहले मिल रही थी, वैसा ही हाल अब भी बना हुआ है. इसका साफ अर्थ यह है कि वह इसके उपयोग के वंचित हैं, क्यों, इस पर रोशनी डाली जानी चाहिए.

रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक समान आय वर्ग के 15 से 24 वर्ष की आयु के लड़के और लड़कियों के बीच मोबाइल उपयोग करने के मामले में 39.5 अंकों का अंतर है. मतलब कि हमारे देश में एक ही परिवार में रहने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों के पास खुद का मोबाइल फोन होने की दर 39.5 फीसदी तक कम है. यहां तक कि कई अफ्रीकी देश इस मामले में हमसे बेहतर हैं. घाना में 17.5, नाइजीरिया में 11.3, रवांडा में 9.2 जबकि सिएरा लियोन में तो केवल 5.7 अंकों का ही अंतर सामने आया है. जबकि इस बीच हमने बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ सहित न जाने कितनी मुहिम चलाई हैं, जिससे कि जेंडर भेदभाव कम से कम हो. इससे यह पता चलता है कि समाज की सोच में कोई आमूलचूल बदलाव दर्ज नहीं हुआ है.

ऐसा नहीं है कि यह अंतर केवल हमारे ही देश में नजर आ रहा है. गरीब देशों में तो यह हाल और भी बुरा है, जहां पर इस आय वर्ग की 90 फीसदी किशोर लड़कियां मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग से वंचित नजर आ रही हैं. जबकि इन्हीं देशों में 20 प्रतिशत किशोर इनका उपयोग कर पा रहे हैं.

भारतीय समाज में यह मुश्किल भरा काम है कि इंटरनेट को बराबरी से उपयोग करने की आजादी मिल सके. सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना एक बात है और सुरक्षित उपयोग करना दूसरी बात है. इसमें जहां जानकारी और सूचना के द्वार खुलते हैं वहीं भटकाव की भी उतनी ही संभावनाएं हैं. इंटरनेट में अश्लील कंटेंट पर कोई बहुत प्रभावी लगाम भी नहीं लग पाई है, इसलिए ज्यादातर परिवारों में इस बात की आशंका है कि यदि वह युवाओं को इसका इस्तेमाल करने देंगे तो कई किस्म के खतरे हो सकते हैं, तिस पर भी लड़कियों पर तो यह अंकुश और भी ज्यादा है. ऐसे में कैसे एक सुरक्षित रास्ता निकल सकता है जहां कि उपयोग भी हो जाए और भटकाव भी न हो, इसके लिए एक अलग से पाठ्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है, जो युवाओं के साथ विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है.