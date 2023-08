विश्व फोटोग्राफी दिवस: हर हाथ में अब कैमरा, हर कोई फोटोग्राफर, लेकिन...

विश्व फोटोग्राफी दिवस (19 August) पर खास; फोटोग्राफी करें, लेकिन उस वक्त दूसरों का भी ख्याल करें कि आपकी गतिविधि दूसरों के लिए कोई परेशानी तो नहीं बन रही है ? और इस बात का भी ख्याल करना ही चाहिए कि इस विधा के मार्फ़त सैकड़ों हजारों घरों का चूल्हा भी जलता है.

Source: News18Hindi Last updated on: August 19, 2023, 8:41 am IST