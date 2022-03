World TB Day: कोविड के पहले साल घटे, लेकिन फिर बढ़ गए टीबी के मामले

हमने 2025 तक टीबी खत्‍म करने का लक्ष्‍य तय किया है. कोविड 19 महामारी ने तमाम अभियानों को बुरी तरह से प्रभावित किया है. ऐसे में इस लक्ष्य की समीक्षा करने और नए सिरे से रणनीति भी बनाए जाने की जरूरत है. आज विश्व टीबी दिवस के मौके पर एक बार फिर से इस चुनौती से लड़ने के लिए कमर कस लेनी चाहिए.

Source: News18Hindi Last updated on: March 25, 2022, 7:06 AM IST