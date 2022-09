क्या बेहतरीन काम कर रही 1098 का अच्छा विकल्प बनेगी 112?

112 एमरजेंसी नंबर को 1098 चाइल्‍ड हेल्‍पलाइन द्वारा किया जा रहा काम सौंपा गया तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि 1098 द्वारा किया जा रहा व्यवहार कायम रहे. क्या ऐसा संभव होगा? सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे बाल हितैषी बनाना होगा न केवल सिद्धान्त में बल्कि व्यवहार में भी, क्योंकि बच्चों कि दुनिया बहुत कोमल है और उसे उसी हिसाब से देखना भी पड़ता है.

Source: News18Hindi Last updated on: September 30, 2022, 11:50 am IST