भीख देना गरीबी दूर करने का प्रयास है या दया भाव

देश में अमीरों की संख्या बहुत है, वहीं कदम-कदम पर गरीबी के दर्शन भी होते रहते हैं. ऐसा नहीं है कि इन गरीबों की गरीबी दूर नहीं हो सकती है. हो सकती है पर इन्हें ऐसे ही जीने की आदत पड़ जाती है. किसी भी पेशेवर को अपने पेशे को करना ही अच्छा लगता है. इसी प्रकार, गरीब भीख मांगने वालों को भी भीख मांगना ही अच्छा लगता है. ये अपनी सोच को बदल नही सकते हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 17, 2023, 9:28 am IST