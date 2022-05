धर्म के संकुचित दायरों से बाहर निकलें

ईश्वर के प्रति हमारी आस्था सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन के लिए नहीं है. जितना हम उस ईश्वर या अल्लाह को अपने मन व घर में एकाग्र रुप से पा सकतें हैं, उसके निकट हो सकते हैं, उतना शोर मचाकर नहीं. हमारी पुकार सुनने वाला हमारे मन के भीतर ही है, उसे शोर पसन्द ही नहीं है. मन्दिर-मस्जिदों में भगवान तक अपनी आवाज पहुॅंचाने के लिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग अनिवार्य नहीं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 3, 2022, 3:24 PM IST