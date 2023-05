रुठो, पर दिल से ना लगाओ

Effective Parenting: आजकल माता-पिता दोनों ही अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा ही जागरुक हैं. बच्चों को सुख-सुविधा देते-देते वे उन्हें स्वत़ंत्रता भी उपहार में दे देते हैं और जब इस स्वतंत्र जिंदगी में जरा सी भी चोट लगती है तो वे सहन नहीं कर पाते. अपने बच्चों को मजबूत बनाइए, जिंदगी की कठिनाइयों के पाठ भी सिखाइए जिससे वे नाजुक दौर में भी मजबूती से मुकाबला कर सकें.

Source: News18Hindi Last updated on: May 30, 2023, 6:07 pm IST