बचपन ना छिन पाए ऐसा जतन करें

पापियों के कुकर्मों की वजह से नादान बचपन असमय ही काल के गाल में समा रहा है. नन्हा बचपन जो किलकारियों और मासूमियत की ही परिभाषा जानता है, मधुरता की बोली ही पहचानता है, उसे नापाक इरादों वालों के कारण दर्द की गलियों से गुजरना पड़ता है. उसकी मुस्कान को चीखों, सिसकियों और क्रंदन का सामना करना पड़ता है. ऐसे मासूम बचपन को कैसे बचाया जाए, बहुत बड़ा प्रश्न है.

Source: News18Hindi Last updated on: April 11, 2023, 7:40 am IST