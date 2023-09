विस्तृत आसमान सबकी धरोहर है. अपराध करके इसे सीमित ना करें!

गुमनाम कितने कैदी कब कैसे रिहा होते हैं अनुमान से परे है. 82 वर्ष के रहमानी जो जुर्माना ना भरने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे थे. सवा साल से ज्यादा की सजा भुगत चुके थे, अपराध निरोधक समिति और कल्याण संस्थान की मदद से जुर्माने की राशि का भुगतान कर रिहा हो सके.

Source: News18Hindi Last updated on: September 6, 2023, 10:37 am IST