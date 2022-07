आस्था और भक्ति का संगम है कांवड़ यात्रा

कांवड़ का महत्व सदियों पूर्व का है. कांवड़ यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं भक्तों के असीम धैर्य, प्रेम व लगन का संगम है. जहां-जहां कांवड़िए दिखाई देते हैं ऐसा लगता है भक्ति वहां स्वयं प्रकट हो गई हो. कांवड़ यात्रा भक्तों के लिए सुख के द्वार खोलती रहे और भारत के त्यौहारों की परम्परा हमेशा खुशहाली का प्रतीक रहे.

Source: News18Hindi Last updated on: July 14, 2022, 9:22 AM IST