अवैध मदरसों के निरीक्षण से आनाकानी क्यों?

आज अवैध मदरसों पर सरकार की नजर है. इनके सर्वेक्षण की बात हो रही है. इस बात पर कुछ लोगों में रोष भी है कि मदरसों को शक के दायरे में क्यों रखा जा रहा है. कुछ व्यक्ति मदरसों के मूल्यांकन के लिए तैयार ही नहीं हैं, पारदर्शिता की परिभाषा समझना ही नहीं चाहते हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: November 29, 2022, 7:29 am IST