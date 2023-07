मणिपुर हिंसा महिलाओं से दरिंदगी, सभ्य समाज को कलंकित करती वारदातें

मणिपुर की महिलाओं के साथ इतनी हैवानियत, इतनी दरिन्दगी कि देखने सुनने से भी आत्मा लहुलुहान हो जाए, मणिपुर में निर्वस्त्र करके घुमाए जाने वाली महिलाओं के दर्द और पीड़ा से जो घाव देश को मिले हैं उन घावों की कसक से, उसकी टीस से हर महिला का दिल रोया है और रोष व आक्रोश भी हर व्यक्ति में है.

Source: News18Hindi Last updated on: July 29, 2023, 11:44 am IST