श्राद्ध पक्ष हमारी श्रद्धा का पक्ष

Pitru Paksha 2022: मृत पूर्वजों के प्रति हम अपनी भावनाओं को पंद्रह दिन में पूर्ण आस्था और निष्ठा से उनको समर्पित करते हैं. श्राद्ध मृत्यु उपरांत किए जाने वाला और्ध्व दैहिक संस्कार है.अमावस्या में विदाई होने से पितृ पक्ष का समापन होता है. विदाई के क्षण बहुत कठिन होते हैं. रिश्ते जीवित हो या मृत, रिश्तों का प्यार कभी खत्म नहीं होता है.

Source: News18Hindi Last updated on: September 25, 2022, 8:35 am IST