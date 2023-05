Russia Ukraine War: अब यदि रूस की जीत भी हो जाती है तो भी उसने यूक्रेन के द्वारा चोट तो खा ही ली. जीत कर भी वो हर कदम पराजित ही दिख रहा है. निर्बल, कमजोर, कम आंका जाने वाला यूक्रेन उत्साह, बल और पराक्रम की मिसाल बना हुआ है. यद्यपि यूक्रेन के हिस्से में मौतें आई हैं, पर इस युद्ध को लोग कभी नहीं भूलेंगें जिसमें आहत यूक्रेन ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया.

Source: News18Hindi Last updated on: May 23, 2023, 4:17 pm IST