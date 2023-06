महिला पहलवानों की बुलन्द होती आवाज

उन मजबूत इरादे वाली महिलाओं के साथ भी यदि अन्याय हो रहा है तो स्थिति विकट है. नारी सुरक्षित कहां है? बेटियां पढ़कर भी कहां बच पा रही हैं. अपने ही क्षेत्र में असुरक्षित बेटियों के साथ पूरा देश खड़ा है, यदि सच्चाई है, तो अविलम्ब दोषी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सजा सुनिश्चित की जाए.

Source: News18Hindi Last updated on: June 21, 2023, 9:00 am IST