बंधुता और मैत्री - भारतीय समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता

सबसे पहले चार वर्ण, फिर चार हज़ार जातियां, फिर विविध सम्प्रदाय; इनमें एक्य की भावना कमज़ोर होती गयी है. अगर मूलभूत मानवीय मूल्यों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के धर्म और संस्कृतियां असत्य, हिंसा, शोषण और असमानता के संदेश नहीं देते हैं; लेकिन उनकी राजनीतिक-सामाजिक व्याख्याओं ने समाज से मूलभूत मूल्यों का त्याग करा दिया.

Source: News18Hindi Last updated on: September 6, 2023, 9:28 am IST