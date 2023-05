राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से तिरस्कृत संवैधानिक मूल्य

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का मूल उद्देश्य वास्तव में भुखमरी और खाद्य असुरक्षा की उन परिस्थितियों को बदलना रहा है, जिनके कारण कोई भी व्यक्ति गरिमा के साथ जीवन नहीं जी पाता है. संवैधानिक मूल्यों और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन जटिल और तकनीकी प्रावधानों के आधार पर नहीं किया जा सकता है. इनकी समीक्षा संवैधानिक मूल्यों की स्थापना और मूलभूत अधिकारों के संरक्षण के मानकों के आधार पर की जाना चाहिए, 5 किलो अनाज और 150 ग्राम पोषण आहार के आवंटन के मानकों पर नहीं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 27, 2023, 2:47 pm IST