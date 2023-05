वा घर सबसे न्यारा: कुमार गंधर्व की याद से गमकने वाला शहर

Kumar Gandharva: देवास शहर की ख्याति कुमार गंधर्व से थी यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं- अपने काम के सिलसिले में मैं जब भी बाहर जाता हूं तो देवास को लोग ना जानते हो, परंतु जब कुमार गंधर्व का जिक्र करता हूं तो एकदम पहचान जाते हैं. ‘वा घर सबसे न्यारा’ ध्रुव शुक्ल द्वारा लिखित कुमार जी के जीवन पर लिखी संभवत: हिंदी में पहली पुस्तक है जो उनके जीवन, गायकी, परंपरा और संपूर्ण व्यक्तित्व की बात एक जुदा अंदाज में करती है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 27, 2023, 12:32 pm IST