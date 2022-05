संजय उवाच: रवींद्र जडेजा ने छोड़ी कप्तानी या धोनी का कद पड़ गया भारी?

Ravindra Jadeja quits captaincy: रवींद्र जडेजा ने 6 मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है. इसके साथ ही यह सवाल उठने लगा है कि उनके कप्तानी छोड़ने की वजह सिर्फ हार थी, या फिर धोनी का कद, जो लगातार उन्हें कप्तान होने के बावजूद बौना होने का एहसास करा रहा था.

Source: News18Hindi Last updated on: May 1, 2022, 11:01 AM IST