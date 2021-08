जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अनुच्छेद-370 से आजादी के 2 साल

दशकों के फासले को कम करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने संघ-जनसंघ-भाजपा के छह दशकों से चले आ रहे संघर्ष को परिणति तक पहुंचाया और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद- 370 को निरस्त कर 70 साल की टीस खत्म की. अब सवाल है कि इस भेदभावपूर्ण प्रावधानों से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब विकास की दिशा में किस तरह अग्रसर होकर राष्ट्र के साथ कदमताल कर रहा है और बीते दो साल में यह क्षेत्र कितना बदला है?

Source: News18Hindi Last updated on: August 5, 2021, 10:29 AM IST