Bhupinder Singh Death: ये 'चांद' अब बीते जमाने का आईना हो गया

खनकती और रूहानी आवाज़ के गायक भूपिंदर सिंह हमारे बीच नहीं रहे. याद तो भूपिंदर सिंह तुम हमेशा ही रहोगे, जब तक ये कायनात है तुम्‍हारे नग्‍में, तुम्‍हारी ये रूहानी आवाज कानों में यूं ही रस घोलती रहेगी. जब भी दिल को फुरसत के रात दिन ढूंढने की 'फुरसत' मिलेगी होठों पे तुम्‍हारा गाया गीत ही जगह बनाएगा.

Source: News18Hindi Last updated on: July 19, 2022, 11:47 AM IST