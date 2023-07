WORLD CHESS DAY: शह-मात, जिंदगी-मौत, जीत-हार... शतरंज जिंदगी का सबसे करीबी खेल

धैर्य और दूरदर्शिता शतरंज की बेसिक जरूरत है. जि़ंदगी में भी ठीक यही करना पड़ता है. आप जितना धैर्य और दूरदर्शिता से निर्णय लेंगे आपकी जि़ंदगी उतनी ही सहज और आसान होगी. वैसे तो सभी खेल जि़ंदगी को कोई न कोई सबक देते हैं लेकिन शतरंज की बात अलग है. कह सकते हैं कि शतरंज जि़दगी का सबसे करीबी खेल है.

Source: News18Hindi Last updated on: July 20, 2023, 9:09 am IST