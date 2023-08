26 अगस्त इंटरनेशनल डॉग डे पर स्पेशलः पहले हॉस्पिटल नहीं थे, ट्रीटमेंट नहीं था. अवेयरनेस नहीं थी. डॉग्‍स ऐसे ही मर जाते थे. बहुत तकलीफ में रहते थे. अब तकलीफ कम जरूर हुई है, लेकिन नाकाफी है. एक कुतिया पूरे जीवन में तीस पिल्‍ले देती है. कुत्‍ते 15 या 16 साल तक जीते हैं. सरकार इनके बधियाकरण और रेबीज़ रोधी कार्यक्रम के लिए काम जरूर करती है लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता.

Source: News18Hindi Last updated on: August 26, 2023, 7:00 am IST