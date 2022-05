मजदूर दिवस: जिस दिन सोए देर तक, भूखा रहे फकीर

अंतरराष्ट्रीय मज़दूर दिवस या मई दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1986 से मानी जाती है जब अमेरिका की मज़दूर यूनियनों ने काम का समय आठ घंटे से ज्‍यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी. इसका तत्‍काल तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन बाद में अमेरिका में आठ घंटे काम करने का समय निर्धारित कर दिया गया. फिर भारत सहित अन्‍य मुल्‍कों में भी यह कानून लागू हुआ.

Source: News18Hindi Last updated on: May 1, 2022, 12:02 PM IST