‘विशालकाय कैमरा जो चांद के फोटो, यहीं से ले लेगा’

Large Synoptic Survey Telescope: LSST का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है "विस्तृत संक्षिप्त सर्वेक्षण दूरबीन". अपने नाम के अनुरूप यह एक उन्नत और प्रगतिशील दूरबीन है, जो खगोलीय गहनता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्माण की जा रही है। वेरा सी. रुबिन ऑब्जर्वेटरी ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह उत्पन्न किया है. इसके जरिए हम ब्रह्माण्ड की गहराई में नए रहस्यों का पता लगा सकते हैं और खगोलीय जीवन की मौजूदगी के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 30, 2023, 4:55 pm IST