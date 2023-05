International Museum Day: भोपाल की खूबसूरत पहाड़ी श्यामला हिल्‍स पर बसा एक संग्रहालय रोचक जानकारियां तो अपने आप में समेटे ही है. इसका खूबसूरत आर्किटेक्‍ट और इसकी दिलचस्‍प बुनावट सीधे आपके दिलो दिमाग में दाखिल होने और उस पर पूरी तरह छा जाने की काबिलियत रखती है. इंटरनेशनल म्‍यूजियम डे’ पर करते हैं इसी संग्रहालय की खूूबियों और विशिष्‍टता की बात.

