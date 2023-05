National Technology Day: आज 11 मई को नेशनल टेक्‍नोलॉजी डे है. टेक्‍नोलॉजी यानि प्रोद्योगिकी, ये इतना लंबा-चौड़ा विषय है कि चंद शब्‍दों के लेख से दाल यहां गलने वाली नहीं, सो नैनो टेक्‍नोलॉजी पर ही बात कर लेते हैं. नैनो टेक्‍नोलॉजी सिर्फ नाम और दिखने की ही नैनो है, अन्‍यथा इसकी शक्तियां अपार है. इसके उपयोग से आम लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव की उम्‍मीद है. यह हमारी जिंदगी में पॉजिटिव दखल देना शुरू कर चुका है, आगे और संभावनाएं हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 11, 2023, 10:21 am IST